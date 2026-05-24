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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorradunfall mit Schwerverletztem

Olpe (ots)

Am 24.05.2026, gegen 13:23 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Kölner mit seinem Motorrad die L711 von Kirchhundem-Kruberg in Fahrtrichtung Olpe-Neuenkleusheim. Ausgangs einer Linkskurve kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Dir. GE / FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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