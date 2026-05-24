POL-OE: Motorradunfall mit Schwerverletztem

Olpe (ots) - Am heutigen Samstag (23.Mai) kam es um kurz nach 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K18 bei Oberneger. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es in einer Kurve zum Frontalzusammenstoß zweier Motorräder im Begegnungsverkehr gekommen. Auf einem der Motorräder befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision zwei Personen - ein Mann (49) und eine Frau (48) aus Bochum. Ob das Motorrad von der Frau oder dem Mann ...

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