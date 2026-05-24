POL-OE: Motorradunfall mit Schwerverletztem
Olpe (ots)
Am 24.05.2026, gegen 13:23 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Kölner mit seinem Motorrad die L711 von Kirchhundem-Kruberg in Fahrtrichtung Olpe-Neuenkleusheim. Ausgangs einer Linkskurve kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. /RS
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