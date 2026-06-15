Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Landkreis Tuttlingen) Unbekannte brechen in Bäckerei ein: Polizei bittet um Hinweise (13./14.06.2026)

Spaichingen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 04:45 Uhr, sind Unbekannte in der Straße "Am Unterbach" in eine Bäckereifiliale eingebrochen.

Bislang unbekannte Täter verschafften über die Eingangstür des Lagerraums gewaltsam Zutritt zur Bäckerei. Im Inneren der Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher einen Tresor samt den Tageseinnahmen. Darüber hinaus hebelten die Täter mehrere Mitarbeiterspinde auf und erbeuten kleinere Bargeldbeträge. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bäckerei beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 zu melden.

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