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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Rotlicht an Kreuzung missachtet - etwa 10.000 Euro Schaden (13.06.2026)

Rottweil (ots)

Am Samstagnachmittag ist es in der Tuttlinger Straße in Rottweil zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung gekommen.

Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes die Tuttlinger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Lindenstraße/Königstraße missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem aus der Lindenstraße kommenden Auto einer 67-jährigen Fahrerin eines Suzuki.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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