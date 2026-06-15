POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Rotlicht an Kreuzung missachtet - etwa 10.000 Euro Schaden (13.06.2026)
Rottweil (ots)
Am Samstagnachmittag ist es in der Tuttlinger Straße in Rottweil zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung gekommen.
Gegen 15:30 Uhr befuhr ein 65-jähriger Fahrer eines Mercedes die Tuttlinger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Lindenstraße/Königstraße missachtete er nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich das Rotlicht einer Ampel und kollidierte mit einem aus der Lindenstraße kommenden Auto einer 67-jährigen Fahrerin eines Suzuki.
An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.
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