Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Zeugenaufruf: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Taxifahrer und Fahrgast

Uetersen (ots)

Am Samstagabend (07.02.2026) ist es in der Straße Großer Sand zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Taxi-Fahrer und einem Fahrgast gekommen. Zur Klärung des Ablaufs der Geschehnisse fragt die Kriminalpolizei Pinneberg nach Zeugen.

Ein 67-jähriger Taxifahrer fuhr gegen 19:45 Uhr zwei jugendliche Fahrgäste von Hamburg nach Uetersen. Beim Aussteigen entwickelte sich ein Streit über den zu entrichtenden Fahrpreis, der in einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer und einem Jugendlichen endete. Beide Personen wurden hierbei leicht verletzt.

Nach Angaben des Taxifahrers hätten die beiden Fahrgäste den Fahrpreis prellen und weglaufen wollen. Nach gegensätzlichen Aussagen der Jugendlichen habe der Mann versucht, das Geld gewaltsam an sich zu nehmen, obwohl man zahlungswillig gewesen sei.

Die Polizei leitete gegen den 67-Jährigen, ein afghanischer Staatsbürger, und gegen den einen Jugendlichen, ein syrischer Staatsbürger, Strafverfahren mit möglichen Vorwürfen der Körperverletzungen und des Raubes ein.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte befanden sich mehrere Passanten am Einsatzort, die nicht mehr zum Sachverhalt befragt werden konnten. Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet die angesprochenen Passanten und weitere Zeugen zum Vorfall um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04101 202-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell