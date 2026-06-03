Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) E-Scooter-Fahrer mit 2,78 Promille unterwegs (0136560/2026)

Gera (ots)

Gera. Bei einer Verkehrskontrolle in der Brunnengasse in Gera stellten Polizeibeamte am Montagabend (02.06.2026) einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer fest.

Der 31-Jährige war gegen 19:00 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er kontrolliert wurde. Während der Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,78 Promille. Darüber hinaus gab der Mann an, zuvor einen Joint konsumiert zu haben. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme in einem Krankenhaus angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Beamten der Polizei Gera leiteten gegen den 31-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. (DL)

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