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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hausfriedensbruch am Schloss

Hückeswagen (ots)

Am Freitag (19. Juni) gegen 23:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Personen im Schloss Hückeswagen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zwei Personen fest, die sich unberechtigt im Gebäude aufhielten. Es handelt sich um einen 45-Jährigen und einen 42-Jährigen aus Hückeswagen. Beide waren augenscheinlich alkoholisiert. Während sich der 42-Jährige kooperativ verhielt, verweigerte der 45-Jährige jegliche Angaben, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten. Der 42-Jährige erhielt einen Platzverweis, der 45-Jährige musste mit auf die Wache, um eine Blutprobe abzugeben. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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