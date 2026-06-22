Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hausfriedensbruch am Schloss

Hückeswagen (ots)

Am Freitag (19. Juni) gegen 23:30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei Personen im Schloss Hückeswagen. Bei der Überprüfung stellten die Beamten zwei Personen fest, die sich unberechtigt im Gebäude aufhielten. Es handelt sich um einen 45-Jährigen und einen 42-Jährigen aus Hückeswagen. Beide waren augenscheinlich alkoholisiert. Während sich der 42-Jährige kooperativ verhielt, verweigerte der 45-Jährige jegliche Angaben, leistete Widerstand und beleidigte die Polizisten. Der 42-Jährige erhielt einen Platzverweis, der 45-Jährige musste mit auf die Wache, um eine Blutprobe abzugeben. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.

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