Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfallflucht mit umgekipptem Lkw in Hasbach

L324

Reichshof (ots)

Am 22.06.2026 kam es auf der L324 in der Gemarkung Hasbach in einem Kurvenverlauf zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen musste der verunfallte Lkw einem ihm entgegenkommenden Fahrzeuggespann ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und kippte im dortigen Graben auf die Seite. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergung gesperrt werden; die Bergung erfolgt aktuell unter Zuhilfenahme zweier Bergekräne. Der entgegenkommende Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Ermittlungen dauern an.

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