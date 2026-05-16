Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Freren - Versuchter Einbruch in Wohnhaus
Freren (ots)
Gestern kam es in der Zeit von 20:30 Uhr bis 23:45 Uhr in der Goldstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Einfamilienhaus. Sie verließen das Wohnhaus ohne Diebesgut. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 - 949620 zu melden.
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