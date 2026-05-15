Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht in der Neuenhauser Straße - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Zwischen Mittwoch, den 13.05.2026, 22:15 Uhr und Donnerstag, den 14.05.2026, 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz in der Neuenhauser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 26-jähriger Mann hatte seinen schwarzen Mercedes-Benz C 180 auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er mehrere Kratzer an der Fahrerseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Mecedes-Benz vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug touchiert. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921 3090 zu melden.

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