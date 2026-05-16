Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Elektrogartengeräte aus Schuppen entwendet
Sögel (ots)
In der Zeit von Donnerstag, 14 Uhr bis gestern 18 Uhr kam es im Loruper Weg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf dem Gelände der Kirchengemeinde Zugang zu einer Gartenhütte. Aus dieser entwendeten sie Elektrogartengeräte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.
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