POL-EL: Sögel - Elektrogartengeräte aus Schuppen entwendet

Meppen (ots) - Gestern in der Zeit von 04:10 Uhr bis 7 Uhr kam es in der Kirchstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Gaststätte. Sie entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns ...

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