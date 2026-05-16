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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Elektrogartengeräte aus Schuppen entwendet

Sögel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 14 Uhr bis gestern 18 Uhr kam es im Loruper Weg zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf dem Gelände der Kirchengemeinde Zugang zu einer Gartenhütte. Aus dieser entwendeten sie Elektrogartengeräte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952 - 93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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