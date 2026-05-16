POL-EL: Meppen - Einbruch in Gaststätte

Laar (ots) - Gestern gegen 21:30 Uhr ist es auf der Vorwalder Straße in Laar zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 62-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Vorwalder Straße in Richtung B403. Kurz hinter der Einmündung zum Lübben Diek kam er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und ...

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