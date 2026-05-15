PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Laar - 62-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt

Laar (ots)

Gestern gegen 21:30 Uhr ist es auf der Vorwalder Straße in Laar zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Ein 62-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Vorwalder Straße in Richtung B403. Kurz hinter der Einmündung zum Lübben Diek kam er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls zerschellte das Motorrad in mehrere Teile. Der 62-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 09:45

    POL-EL: Lingen - Zwei Brände in unbewohnten Gebäuden - keine verletzten Personen

    Lingen (ots) - Gestern gegen 14:00 Uhr ist es in der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen zu Bränden in zwei unbewohnten Gebäuden gekommen. Drei Passanten bemerkten aus einiger Entfernung Flammen. Um sicherzugehen, begaben sie sich näher an das Grundstück und alarmierten anschließend den Notruf. Auf dem Grundstück befinden sich zwei unbewohnte Gebäude. Betroffen ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 09:42

    POL-EL: Nordhorn - 26-Jähriger im Stadtpark überfallen

    Nordhorn (ots) - Am Mittwoch, den 13.05.2026 ist es zwischen 22:00 Uhr und 22:20 Uhr im Stadtpark in Nordhorn zu einem Raub gekommen. Drei bislang unbekannte männliche Täter forderten unter Vorhalt eines Messers von einem 26-jährigen Mann die Herausgabe von Bargeld. Er kam der Forderung nach und übergab seine Geldbörse. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Bei den Tätern soll es sich ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 08:52

    POL-EL: Papenburg - 21-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

    Papenburg (ots) - Gestern Abend kam es um 22:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B70. Ein 21-jähriger Fahrer eines Audi A3 befuhr die Straße aus Aschendorf kommend in Richtung Papenburg als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Seitenraum der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 21-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren