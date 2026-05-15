Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Laar - 62-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückt
Laar (ots)
Gestern gegen 21:30 Uhr ist es auf der Vorwalder Straße in Laar zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.
Ein 62-jähriger Mann befuhr mit seinem Motorrad die Vorwalder Straße in Richtung B403. Kurz hinter der Einmündung zum Lübben Diek kam er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls zerschellte das Motorrad in mehrere Teile. Der 62-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
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