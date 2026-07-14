LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Jonastal (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der K30 zwischen Arnstadt und Crawinkel durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h. 359 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 43 davon zu schnell (12 Krafträder). Ein Fahrer eines BMW-Motorrades durchfuhr den Bereich mit 126 km/h. Die Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. Studien ergaben, dass sich bei doppelter Geschwindigkeit der Bremsweg vervierfacht. Dies kann, insbesondere in Gefahrensituationen verheerende Folgen nach sich ziehen. (jd)
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