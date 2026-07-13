LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle
Gotha (ots)
Unter anderem einen Kompressor sowie eine Rüttelplatte entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen von einer Baustelle in der Parkstraße. Der Wert des Beutegutes wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11. Juli, 13.00 Uhr und heute, 07.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0175062/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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