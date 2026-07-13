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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl von Baustelle

Gotha (ots)

Unter anderem einen Kompressor sowie eine Rüttelplatte entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen von einer Baustelle in der Parkstraße. Der Wert des Beutegutes wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 11. Juli, 13.00 Uhr und heute, 07.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0175062/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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