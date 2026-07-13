LPI-GTH: Brand
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Ein oder mehrere unbekannte Personen entzündeten gestern Abend, gegen 21.20 Uhr offenbar einen pyrotechnischen Gegenstand an einem Feldweg zwischen Behringen und Haina. Infolgedessen geriet eine Grasfläche in Brand. Ein Zeuge konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen, sodass kein nennenswerter Schaden entstand. Hinweise zu dem oder den Unbekannten nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0174600/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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