Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Abend im Kreuzungsbereich Maxim-Gorki-Straße/ Weimarische Straße. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Weimarische Straße aus Richtung Großhettstedt und beabsichtigte in die Maxim-Gorki-Straße einzubiegen. Dabei verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw, touchierte einen 76-jährigen Fahrradfahrer sowie zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Anschließend kam der VW zum Stehen. Der 76 Jahre alte Mann wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Als mögliche Unfallursache kommt ein technischer Defekt an dem VW in Betracht. Dieser wurde aufgrund dessen abgeschleppt. (jd)

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