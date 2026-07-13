LPI-GTH: Sachbeschädigung
Gehren (Ilm-Kreis) (ots)
Den Zaun eines Grundstückes in der Esbachstraße beschädigten ein oder mehrere Unbekannte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 11. Juli, 22.00 Uhr und gestern, 09.00 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0174352/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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