LPI-GTH: Sachbeschädigung

LK Gotha (ots) - Beamte der Gothaer Polizei kontrollierten am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in Ohrdruf einen 58jährigen Autofahrer mit seinem Chrysler. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer scheinbar Alkohol konsumiert hatte und baten ihn, einen Test zu absolvieren. Der 58jährige Fahrer lehnte jegliche Mitwirkung ab, sodass die Beamten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt unterbanden. Ähnlich erging es einem 29jähigen Audifahrer in Georgenthal, welcher ...

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