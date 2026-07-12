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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

LK Gotha (ots)

Beamte der Gothaer Polizei kontrollierten am Freitagabend gegen 21:00 Uhr in Ohrdruf einen 58jährigen Autofahrer mit seinem Chrysler. Die Beamten stellten fest, dass der Fahrer scheinbar Alkohol konsumiert hatte und baten ihn, einen Test zu absolvieren. Der 58jährige Fahrer lehnte jegliche Mitwirkung ab, sodass die Beamten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt unterbanden.

Ähnlich erging es einem 29jähigen Audifahrer in Georgenthal, welcher knapp 6 Stunden später einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer brachte es bei einem Atemalkoholtest auf 1,73 Promille. Auch hier wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und zudem der Führerschein sichergestellt. (ri)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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