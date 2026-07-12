Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Seebergen - Landkreis Gotha (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es auf der Landstraße 2147 zwischen Gotha und Seebergen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 05:55 Uhr kam ein 64-jähriger Hyundai-Fahrer in Fahrtrichtung Seebergen aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Straßenbäumen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 64-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,47 Promille. Zur medizinischen Versorgung und zur Durchführung einer Blutentnahme wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro. (ml)

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