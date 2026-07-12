Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stoppschild und Einbahnstraße missachtet

Friemar - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagvormittag ereignete sich im Kreuzungsbereich Kirchstraße und Dr.-Külz-Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem beide Fahrzeugführer gegen geltende Verkehrsvorschriften verstießen. Gegen 11:20 Uhr befuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer die Kirchstraße entgegen der vorgeschriebenen Einbahnstraßenregelung. Zeitgleich missachtete ein 40-jähriger Seat-Fahrer an der Einmündung zur Dr.-Külz-Straße das dortige Stoppschild und fuhr in die bevorrechtigte Kirchstraße ein. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der VW-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro. Der Pkw des 41-Jährigen war in der Folge nicht mehr fahrbereit. (ml)

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