LPI-GTH: Mehrere Autokennzeichen gestohlen
Stadtilm (ots)
Im Laufe des Wochenendes wurden im Stadtgebiet mehrere Auto-Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen entwendet. Entsprechende Anzeigen wurden aufgenommen, die Fahndung nach den gestohlenen Kennzeichen läuft. (ef)
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http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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