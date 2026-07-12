Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall bei Löscharbeiten

Bischofroda, Wartburkreis (ots)

Am 11.07.2026, gegen 15:53 Uhr ereignete sich in der Schloßgasse in Bischofroda ein nicht alltäglicher Unfall. Der 86-jährige Kraftfahrzeugführer eines Mercedes übersah beim Abbiegevorgang, die für Löscharbeiten errichtete Ausrüstung der der freiwilligen Feuerwehr Mihla. Die ordnungsgemäß, mittels Leitkegel, abgesicherte Ausrüstung der Kameraden nahm hierdurch Schaden. Auch das Fahrzeug des Unfallverusachers blieb vom Zusammenstoß nicht verschont. Der Gesamtschaden wird auf 1700,00 Euro geschätzt. (jk)

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