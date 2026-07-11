LPI-GTH: Berauscht und unversichert

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden war eine 58-Jährige mit ihrem Fahrrad auf der Stadtilmer Straße (L 1048) in Richtung Marlishausen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Arnstadt setzte ein hinter ihr fahrender 41-Jähriger seinen Pkw zum Überholen an. Als sich ihm jedoch ein Fahrzeug im Gegenverkehr näherte, brach der Mann den Überholvorgang ab und kollidierte beim Wiedereinscheren mit ...

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