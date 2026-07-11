LPI-GTH: Berauscht und unversichert
Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)
In Langewiesen stoppte die Polizei am gestrigen Vormittag eine E-Scooter-Fahrerin. An dem Fahrzeug war kein Kennzeichen angebracht. Die Kontrolle bestätigte den Verdacht: Die 24-Jährige war ohne gültigen Pflichtversicherungsschutz unterwegs. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv, sodass im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die 24-Jährige muss sich nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. (jk)
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