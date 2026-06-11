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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei 18-jährige Männer wegen Verdachts des schweren Diebstahls auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehle gegen zwei 18-jährige Männer mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wegen besonders schweren Diebstahls erlassen.

Am 08.06.2026 gegen 13:00 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen in einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Planken gemeinsam neun Parfums im Wert von 1725 Euro entwendet haben.

Die Parfums sollen sie hierbei wechselseitig aus den Regalen genommen und jeweils in einer mitgebrachten Tüte verstaut haben. Hiernach sollen sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen haben.

Am selben Tag gegen 13:20 Uhr sollen sich die beiden 18-Jährigen in eine Parfümerie in den Mannheimer P-Quadraten begeben haben. Dort habe einer der Tatverdächtigen nach vorheriger Absprache mit dem anderen ein Körperpflegeprodukt im Wert von 139 Euro entwendet, um dieses ohne zu bezahlen zu behalten.

Am 10.06.2026 kurz nach 17:30 Uhr sollen die beiden Tatverdächtigen wiederum denselben Drogeriemarkt in den Mannheimer Planken wie am 08.06.2026 betreten und zwölf Parfums im Wert von insgesamt 2340 Euro entwendet haben, um diese ohne Bezahlung für sich selbst zu behalten.

Sie sollen hierbei wechselseitig die entwendeten Parfums in eine mitgebrachte und mit Folie präparierte Tüte zum Abtransport verstaut haben.

Diese Tat war von Mitarbeitern des Drogeriemarktes, die die beiden Tatverdächtigen festhielten und die Polizei verständigten, beobachtet worden.

Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt erklärte den beiden 18-Jährigen noch am Tatort die vorläufige Festnahme.

Am 11.06.2026 wurden beide Tatverdächtige dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

Die beiden Männer wurden im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

Staatsanwaltschaft Mannheim

Herr Erster Staatsanwalt Khattab, Tel.: 0621 292-7106

E-Mail: pressestelle@stamannheim.justiz.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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