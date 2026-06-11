Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dreister Dieb hinterlässt Diebesgut - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmittag wurde in der Freiburger Straße zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr ein E-Bike aus einer Garage entwendet. Bei dem Diebstahl wurde ein Kinderfahrrad, welches zuvor an einer anderen Örtlichkeit gestohlen wurde, zurückgelassen.

Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zum Hof des Anwesens in der Freiburger Straße. Dort öffnete sie die verschlossene Garage und klaute das darin abgestellte E-Bike. Kurioserweise stellte die Täterschaft ein zuvor an der Richard-Mölle-Halle gestohlenes Kinderfahrrad im Hof ab.

Bereits am vergangenen Wochenende war ein E-Bike aus derselben Garage gestohlen worden. Die genaue Schadenshöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06203/ 9305-0 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

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