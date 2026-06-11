Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schlägerei vor Hauptbahnhof - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten vor dem Heidelberger Hauptbahnhof. Nach aktuellem Erkenntnisstand gerieten mindestens vier Person gegen 0:30 Uhr auf dem Willi-Brandt-Platz miteinander in Streit. Dieser mündete schließlich in wechselseitigen Körperverletzungen. Wer welche Tathandlung beging, ist bislang unklar. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, mit schmaler Figur. Bekleidet mit schwarzen Schuhen, schwarzen Shorts und einer grauen Sweatjacke.

2. Person: männlich, mit schmaler Figur. Bekleidet mit beigen Sneakers, blauer Jeans und beigem T-Shirt.

3. Person: männlich, mit leicht korpulenter Figur. Bekleidet mit roten Sportschuhen, schwarzen Shorts, weißem T-Shirt und roter Sportjacke.

4. Person: männlich, mit schlanker Figur- Bekleidet mit schwarzer Hose, die bis zu den Knien hochgewickelt war, blauem T-Shirt und schwarzer Jacke.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

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