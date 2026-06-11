Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 09:40 Uhr kam es am Mittwoch in der Bahnhofstraße auf Höhe des dortigen Geldinstituts zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 66-Jährige rangierte mit ihrem Skoda Kodiaq, um in der Bahnhofsstraße zu parken. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam es dabei zu einem Bedienfehler durch die Fahrerin, so dass ihr Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte. Das E-Auto streifte einen geparkten Mini und schoss quer über die Fahrbahn. Hier kam es zur Kollision mit einem Ford. Die Fahrt endete schließlich an einer Betonsäule. Die 66-jährige Skoda-Fahrerin sowie die 53-jährige Fahrerin des Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun hinsichtlich der genauen Unfallursache.

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