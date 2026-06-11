PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 09:40 Uhr kam es am Mittwoch in der Bahnhofstraße auf Höhe des dortigen Geldinstituts zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 66-Jährige rangierte mit ihrem Skoda Kodiaq, um in der Bahnhofsstraße zu parken. Nach aktuellem Erkenntnisstand kam es dabei zu einem Bedienfehler durch die Fahrerin, so dass ihr Fahrzeug plötzlich stark beschleunigte. Das E-Auto streifte einen geparkten Mini und schoss quer über die Fahrbahn. Hier kam es zur Kollision mit einem Ford. Die Fahrt endete schließlich an einer Betonsäule. Die 66-jährige Skoda-Fahrerin sowie die 53-jährige Fahrerin des Ford wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt nun hinsichtlich der genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.06.2026 – 15:40

    POL-MA: Mannheim: Dreister Dieb hinterlässt Diebesgut - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Dienstagmittag wurde in der Freiburger Straße zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr ein E-Bike aus einer Garage entwendet. Bei dem Diebstahl wurde ein Kinderfahrrad, welches zuvor an einer anderen Örtlichkeit gestohlen wurde, zurückgelassen. Eine unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf unbekannte Weise Zugang zum Hof des Anwesens in der ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 15:33

    POL-MA: Mannheim: 14-Jährige bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

    Mannheim (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 14-jährige Jugendliche verletzt. Die 14-Jährige wollte kurz nach 14 Uhr in Höhe des Landgerichts die Straßenbahngleise an der Straßenbahnhaltestelle Mannheim Schloss überqueren. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst und erlitt Verletzungen im ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 15:21

    POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Mittwochabend ereignete sich zwischen den Quadraten A 4 und B 5 gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter, bei dem die E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 35-jährige Frau war mit einem E-Scooter in Richtung Parkring unterwegs. An der Kreuzung zu den Quadraten B 5/B 6 missachtete sie die Vorfahrt einer in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren