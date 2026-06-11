Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich zwischen den Quadraten A 4 und B 5 gegen 19:15 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Scooter, bei dem die E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Eine 35-jährige Frau war mit einem E-Scooter in Richtung Parkring unterwegs. An der Kreuzung zu den Quadraten B 5/B 6 missachtete sie die Vorfahrt einer in Richtung Bismarckstraße fahrenden 23-jährigen VW-Fahrerin. Beide stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch die 35-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.

Durch Rettungskräfte wurden die Verletzungen der Frau vor Ort versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, dessen Höhe sich bislang noch nicht genau beziffern lässt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Mannheim Innenstadt.

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