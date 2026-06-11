Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 14-Jährige bei Zusammenstoß mit Straßenbahn verletzt

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 14-jährige Jugendliche verletzt.

Die 14-Jährige wollte kurz nach 14 Uhr in Höhe des Landgerichts die Straßenbahngleise an der Straßenbahnhaltestelle Mannheim Schloss überqueren. Dabei wurde sie von einer Straßenbahn erfasst und erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Die Jugendliche wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine näheren Erkenntnisse vor.

Die weiteren Ermittlungen zu den konkreten Umständen des Unfalls und dessen Hergangs durch den Verkehrsdienst Mannheim dauern an.

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