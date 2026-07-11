Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Alkoholeinfluss verunglückt

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend war ein Porschefahrer auf der K 27 von Görbitzhausen nach Hausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der 24-jährige Fahrer nach links von der Fahrbahn am, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer und sein 19-Jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt, konnten sich jedoch selbständig aus dem Pkw befreien und wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wurde auf 20.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 24-jährige Fahrzeugführer mit 1,64 Promille unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. (jk)

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