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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Frau

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Frau
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Eisenach (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der abgebildeten, bislang unbekannten Frau. Sie erlangte widerrechtlich die Geldkarte eines Seniors und tätigte mit dieser Bargeldabhebungen an einem Geldausgabeautomaten im Bereich der Eisenacher Altstadt. Es entstand ein finanzieller Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0064412/2023 entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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