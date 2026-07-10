Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand

Eisenach (ots)

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es in den frühen Stunden des heutigen Tages, gegen 00.45 Uhr in der Landgrafenstraße. Hier war ein Lkw in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Neben dem Lkw wurden außerdem unter anderem Baustellenabsperrungen sowie zwei Bäume durch das Feuer beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Personen verletzt. (jd)

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