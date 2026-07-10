LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Molschleben (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 16-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhr gestern Abend die L1027 von Molschleben kommend in Richtung Bienstädt. In einer Linkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam anschließend zu Fall. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An der Yamaha entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)
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