Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Schwarzfahrer leistet Widerstand am Nürnberger Hauptbahnhof
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Sonntagabend (26. April) leistete ein 42-jähriger Mann am Nürnberger Hauptbahnhof Widerstand gegen eine Polizeimaßnahme und verletzte den Beamten leicht. Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.
Gegen 21:00 Uhr saß ein 21-jähriger Polizist der bayerischen Landespolizei in einem Regionalexpress am Gleis 16. Er hatte zwar Uniform an, war aber nicht im Dienst. Ein Zugbegleiter bat ihn um Hilfe: Ein Fahrgast wirkte betrunken, verhielt sich auffällig und weigerte sich, seinen Fahrschein zu zeigen. Das Zugpersonal sprach schließlich einen Fahrtausschluss aus. Erst nachdem der Polizist den Mann leicht schob, verließ er den Zug. Auf dem Bahnsteig forderte der Beamte ihn dreimal auf, den Bahnhof zu verlassen. Als der Mann nicht reagierte, packte ihn der Polizist am Oberarm, um ihn hinauszuführen. Der Deutsche versuchte sich loszureißen und stemmte sich dagegen. Der Polizist brachte ihn daraufhin zu Boden und legte ihm Handschellen an. Dabei zog sich der Beamte Schwellungen und leichte Schürfwunden an beiden Knien zu. Bis eine Streife der Bundespolizei eintraf, halfen zwei Bundeswehrsoldaten dabei, den Mann am Boden zu sichern. Anschließend brachten die Bundespolizisten den 42-Jährigen auf die Dienststelle. Er ist bereits wegen eines Drogendelikts polizeibekannt. Nun kommt das Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte hinzu.
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