Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Drei Männer attackieren 32-Jährigen am Bahnhof Erlangen - Bundespolizei sucht Zeugen
Nürnberg (ots)
Erlangen - Am späten Mittwochabend (22. April 2026) ist ein 32-jähriger Mann am Bahnhof Erlangen von drei Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen und bittet um Zeugenhinweise.
Gegen 22:20 Uhr verließ ein 32-jähriger Iraker den Erlanger Bahnhof. An der Ausgangstür griffen ihn nach bisherigen Erkenntnissen drei Männer unvermittelt von hinten an. Sie schlugen auf ihn ein und traten nach ihm, als er am Boden lag. Dabei soll ein Tritt auch den Kopf des Mannes getroffen haben. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Der 32-Jährige zog sich Prellungen am Oberkörper und am Schienbein zu. Zur weiteren Untersuchung kam er in das Universitätsklinikum Erlangen.
Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg.
Zeugenaufruf
Zeugen, die den Vorfall am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr am Bahnhof Erlangen beobachtet haben oder Hinweise zu den drei Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg unter der Nummer 0911 / 205551 - 0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Rückfragen bitte an:
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