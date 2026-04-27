Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Exhibitionist am Nürnberger Hauptbahnhof festgenommen
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Freitag (24. April) hat ein 34-jähriger iranischer Staatsangehöriger am Ostausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs sein Geschlechtsteil entblößt. Die Bundespolizei hat ihn deshalb festgenommen.
Gegen 13:00 Uhr manipulierte der Mann zunächst mehrere Minuten unter seiner Kleidung an seinem Glied und entblößte sich anschließend vollständig vor Passanten. Zeugen informierten die Bundespolizei. Die Polizeibeamten nahmen den Mann fest und stellten außerdem fest, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Ihm wird ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Am Samstag wurde er dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg vorgeführt. Seitdem befindet er sich in der Justizvollzugsanstalt Nürnberg in Untersuchungshaft. Der 34-Jährige saß schon einmal wegen Eigentums-, Gewalt- und Betäubungsmitteldelikten hinter Gittern. Nun ermittelt die Bundespolizei wegen exhibitionistischer Handlungen gegen ihn.
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