Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Gefährliche Körperverletzung mit Reizgaspistole - Tatverdächtiger auf der Flucht festgenommen

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (04.06.) kam es auf der Teutoburger Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der der Tatverdächtige mit einer Reizgaspistole auf das Opfer schoss. Er konnte auf seiner fußläufigen Flucht festgenommen werden.

Erste Anrufe von Tatzeugen gingen auf der Leitstelle um 22:43 Uhr ein, die allesamt über eine Auseinandersetzung von mehreren Personen auf dem Gelände der ARAL-Tankstelle an der "Hallenbad-Kreuzung" berichteten. Daraufhin eilten mehrere Streifenwagen zur Tatörtlichkeit. Neben diversen Zeugen konnten die Einsatzkräfte auch den Geschädigten der Tat antreffen. Der 24-Jährige wies mehrere Reizungen sowie Rötungen im Gesicht auf, die durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden mussten. Im Zuge der zunächst unübersichtlichen Sachverhaltsklärung stellte sich dann heraus, dass der Tatverdächtige bereits die fußläufige Flucht ergriffen hatte und sich aktuell über die Teutoburger Straße entfernte. Daher begaben sich mehrere Einsatzkräfte in die Tatortbereichsfahndung. Nach wenigen hundert Metern konnten sie den mutmaßlichen Tatverdächtigen ausmachen, der sich trotz Aufforderung stehen zu bleiben weiter von den Polizistinnen und Polizisten entfernte. Schlussendlich konnte er jedoch am Ende der "Kleinen Bronkhorststraße" in einem Gartengrundstück gefasst und fixiert werden.

Nach Abschluss aller Maßnahmen vor Ort wurde der 41-Jährige (Staatsangehörigkeit: deutsch) zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam gebracht. Hier wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

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