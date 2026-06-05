Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: "Sichere Innenstadt": Polizei stellt bei Zweiradkontrollen 100 Verstöße fest

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Oberhausen (ots)

Im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sichere Innenstadt" führt die Polizei Oberhausen regelmäßig Maßnahmen zur Bekämpfung von Kriminalität in der Innenstadt durch. Neben der Bekämpfung von Straftaten, insbesondere im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität, stehen dabei aber auch Verkehrsverstöße und deren konsequente Ahndung im Fokus.

Am Montag (01.06.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Oberhausen einen Sondereinsatz mit dem Schwerpunkt auf Zweiradkontrollen durch. Der Einsatzzeitraum erstreckte sich von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Die Kontrollen fanden schwerpunktmäßig im Bereich der Innenstadt von Alt-Oberhausen statt.

Im Verlauf des Einsatzes wurden zahlreiche Fahrräder, E-Scooter, motorisierte Zweiräder sowie weitere Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt 100 Verkehrsverstöße fest. Neben zahlreichen Geschwindigkeitsverstößen wurden unter anderem Verstöße durch das unzulässige Befahren der Fußgängerzone sowie die unzulässige Personenbeförderung auf E-Scootern festgestellt.

Darüber hinaus fertigten die Beamtinnen und Beamten zwei Strafanzeigen wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Bei einem Fahrzeugführer ergab sich zudem der Verdacht, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin wurde ein Fahrzeug festgestellt, für das kein vorgeschriebener Versicherungsschutz bestand.

In allen Fällen wurden die entsprechenden Strafanzeigen gefertigt und die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet.

Die Polizei Oberhausen wird ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen in der Innenstadt weiterhin fortsetzen und Verkehrsverstöße sowie Straftaten konsequent verfolgen.

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