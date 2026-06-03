Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

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Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (25.05.-31.05.2026) sind in Oberhausen zwei Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall im Stadtteil Klosterhardt hebelten unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten Bargeld.

Deshalb appelliert die Polizei, die Fenster und Türen zusätzlich zu sichern und zu prüfen, was noch unternommen werden kann, um das eigene Zuhause zu schützen.

Hier hilft der Technische Sicherheitsberater der Polizei. Er kommt zu Ihnen und bespricht verschiedene Möglichkeiten. Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin unter der Telefonnummer 0208-826-4511.

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