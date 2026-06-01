Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Nicht ganz wie Marty McFly: Mit 55 km/h auf dem E-Skateboard unterwegs

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Oberhausen (ots)

Wer bei einem Skateboard an gemütliches Rollen im Park denkt, hätte am Freitagabend (29.05.) auf der Mülheimer Straße wohl nicht schlecht gestaunt: Gegen 19:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 20-Jähriger auf, der mit seinem elektronischen Skateboard auf dem Geh- und Radweg in Richtung Brücktorstraße unterwegs war - und zwar mit einer Geschwindigkeit, die mit dem fließenden Fahrzeugverkehr mithalten konnte!

Unweigerlich fühlten sich die Beamten an den Filmklassiker "Zurück in die Zukunft" erinnert: Dort schwebte Marty McFly auf seinem Hoverboard durch die Gegend. Im echten Leben blieb das Board zwar rollend auf dem Boden, die Geschwindigkeit war jedoch mindestens genauso spektakulär.

An der Kreuzung Mülheimer Straße / Brücktorstraße wurde der junge Mann angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sein E-Skateboard per Fernbedienung gesteuert wird und laut Hersteller eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 55 km/h erreicht.

Damit handelt es sich rechtlich nicht mehr um ein harmloses Freizeitgerät, sondern um ein Fahrzeug, für das unter anderem Versicherungsschutz erforderlich ist. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Die Polizei weist darauf hin, dass leistungsstarke E-Skateboards kein Spielzeug sind und im öffentlichen Straßenverkehr zur Gefahr werden können und anders als in Hollywood gibt es im echten Leben keinen Stuntman, wenn etwas schiefgeht...

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