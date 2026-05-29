Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Rennradfahrer kollidiert mit abbiegendem Pkw

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstagabend (28.05.) kam es gegen 19:49 Uhr auf dem Höhenweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Autofahrer den Höhenweg und beabsichtigte, in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Hierzu setzte er zunächst den rechten Fahrtrichtungsanzeiger und verringerte seine Geschwindigkeit. Zeitgleich befand sich hinter dem Fahrzeug ein 40-jähriger Rennradfahrer auf dem ausgewiesenen Fahrradstreifen. Der Pkw-Fahrer wollte letztlich jedoch nach links in die Grundstückseinfahrt abbiegen und korrigierte daraufhin den Fahrtrichtungsanzeiger. Der Rennradfahrer hatte zu diesem Zeitpunkt bereits links zum Überholen angesetzt und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw, wobei der Radfahrer gegen die Heckscheibe des Fahrzeugs prallte. Er trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm und blieb nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch das zuständige Verkehrskommissariat geführt.

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