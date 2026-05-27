Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Mülheimer Straße - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.05.) kam es gegen 15:36 Uhr auf der Mülheimer Straße in Höhe der Brücke, unter der die Trasse verläuft, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zum Unfallzeitpunkt herrschte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stockender Verkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf das Fahrzeug einer 36-jährigen Frau auf. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen geringfügiger Sachschaden. Der Mann stieg anschließend zunächst aus seinem silberfarbenen Kleinwagen aus und erkundigte sich nach dem Befinden der Fahrzeugführerin. Die schwangere Frau stand zu diesem Zeitpunkt unter Schock und erklärte, die Polizei verständigen zu wollen. Daraufhin äußerte der Unbekannte, die Angelegenheit lieber ohne Polizei regeln zu wollen. Kurz darauf setzte er sich wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Sterkrade.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- etwa 18 bis 19 Jahre alt

- ca. 1,80 Meter groß - kräftige Statur

- kurze braune Haare

- mutmaßlich osteuropäisches beziehungsweise türkisches Erscheinungsbild

- bekleidet mit einem hellgrauen T-Shirt und einer kurzen Leinenhose

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen Kleinwagen handeln, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Die 36-jährige Fahrzeugführerin wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung untersucht. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, zum flüchtigen Fahrzeug oder zum Fahrer machen können, sich bitte per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der Nummer 0208-826-0 zu melden.

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