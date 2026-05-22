Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Trotz "Glühwürmchen-Look" und Tageslicht: BMW-Fahrer überfährt Radfahrer

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Oberhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.05.) kam es gegen 16:35 Uhr im Kreuzungsbereich Duisburger Straße / Alleestraße in Oberhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 29-jähriger Oberhausener mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Fahrradweg der Duisburger Straße in Fahrtrichtung Polizeiwache. Zeitgleich bog ein 59-jähriger Oberhausener mit seinem schwarzen 3er BMW von der Duisburger Straße nach rechts in die Alleestraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Fahrradfahrer und der rechten Fahrzeugseite des Pkw.

Der Radfahrer wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Besonders bemerkenswert: Der Fahrradfahrer trug auffällige gelbe Neon-Kleidung sowie einen Neon-Helm und war dennoch vom Autofahrer übersehen worden. Der BMW-Fahrer gab gegenüber der Polizei an, den Radfahrer schlicht nicht wahrgenommen zu haben.

Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

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