Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Oberhausen (ots)

Am 4.11.2025 in der Zeit von 18:55 bis 19:05 Uhr schnitt ein männlicher Tatverdächtiger die Sicherung einer Spendenkasse ab und entwendete diese.

Den Link zu den veröffentlichten Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/204284

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei Oberhausen bitten nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem abgebildeten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208-826-0 oder per E-Mail poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de zu melden.

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