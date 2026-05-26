Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verkehrsunfall mit überschlagenem Pkw - Fahrer verletzt und mutmaßlich alkoholisiert

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Oberhausen (ots)

Am frühen Montagmorgen (25.05.) kam es gegen 05:46 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Bereich der Kreuzung Konrad-Adenauer-Allee / Ausfahrt der A42 Oberhausen Zentrum-Sterkrade verlor ein 54-jähriger Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mercedes.

Der Pkw geriet über eine Verkehrsinsel, kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage und überschlug sich anschließend. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des verletzen Fahrzeugführers. Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde verweigert. Daher wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Durch die Kollision wurde die Lichtzeichenanlage vollständig zerstört, wodurch weitere Ampelanlagen im Kreuzungsbereich ausfielen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der notwendigen Verkehrsregelung musste die Abfahrt der BAB 42 in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der stark beschädigte Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

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