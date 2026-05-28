Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: E-Scooter-Fahrerin bei Dooring-Unfall in Oberhausen verletzt

Oberhausen (ots)

Bei einem sogenannten "Dooring-Unfall" auf der Virchowstraße ist am Mittwochmorgen (27.05.) eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Fahrzeugführer gegen 08:40 Uhr seinen abgestellten Pkw auf dem Parkstreifen der Virchowstraße verlassen wollen. Beim Öffnen der Fahrertür übersah der Mann eine von hinten kommende E-Scooter-Fahrerin, die den dortigen Fahrradweg (sog. Schutzstreifen) in Richtung Evangelisches Krankenhaus Oberhausen befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der geöffneten Fahrzeugtür und der E-Scooter-Fahrerin.

Die Frau stürzte und zog sich dabei diverse Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend Krankenhaus behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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