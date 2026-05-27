Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Kettentrick-Diebstahl - Polizei warnt weiterhin vor aktueller Betrugsmasche

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Dienstagabend (26.05.) wurde die Polizei Oberhausen zu einem Diebstahl gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde einer 66-jährigen Frau während eines Spaziergangs durch bislang unbekannte Personen eine goldene Halskette entwendet.

Gegen 18:45 Uhr war die Geschädigte im Bereich der Arndstraße unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 106 von zwei unbekannten Personen aus einem PKW heraus angesprochen wurden. Im Fahrzeug befanden sich ein Mann am Steuer sowie eine Frau auf dem Beifahrersitz.

Die unbekannten Tatverdächtigen zeigten der Geschädigten Modeschmuck und legten diesen teilweise an. Nach dem Gespräch setzten die Personen ihre Fahrt fort. Kurz darauf bemerkte die Frau das Fehlen ihrer eigenen goldenen Halskette.

Die Täter werden wie folgt beschrieben (Hinweise bitte an die Polizei Oberhausen):

Fahrer: ca. 40-50 Jahre alt, kurze dunkle Haare

Beifahrerin: ebenfalls ca. 40-50 Jahre alt, weiße Haare

Hintergrund: Beim sogenannten "Kettentrick" handelt es sich um eine Betrugsform, bei der Täter gezielt ältere Menschen ansprechen, um sie abzulenken und ihnen unbemerkt Schmuck oder Wertgegenstände zu entwenden.

Die Täter arbeiten häufig in Teams und nutzen eine freundliche, vertrauensvolle Ansprache sowie das Vorzeigen oder Anlegen von Modeschmuck, um körperliche Nähe herzustellen und Ablenkung zu erzeugen.

Mehr Infos auf: https://praevention.polizei.nrw/meldungen/achtung-schmuck-falle-die-miese-masche-mit-der-falschen-dankbarkeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell