Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (18.05. bis 24.05.2026) sind in Oberhausen insgesamt acht Wohnungseinbrüche angezeigt worden.

In einem Fall in Lirich gelangten die unbekannten Täter in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses und hebelten eine Wohnungstür aus. Dann durchsuchten sie die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt. Dann flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Die Polizei appelliert deshalb:

- Schließen Sie die Wohnungstür immer mit einem Schlüssel ab.

- Schließen Sie auch die Fenster beim Verlassen der Wohnung und lassen diese nicht auf Kipp.

- Öffnen Sie Fremden nicht einfach die Haustür, wenn diese anklingeln.

- Nutzen Sie gute Schließzylinder und Zusatzsicherungen

- Vereinbaren Sie einen Termin beim technischen Sicherheitsberater unter der Telefonnummer 0208-826-4511. Er berät Sie kostenfrei über Möglichkeiten Ihr Zuhause noch sicherer zu machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell