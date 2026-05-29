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Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: 76-jähriger Radfahrer stürzt schwer - Polizei bittet um Hinweise

Oberhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen (28.05.), gegen 09:00 Uhr, kam es im Bereich der Virchowstraße/Walter-Flex-Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Radfahrers. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 76-Jährige in Höhe des dortigen Parkplatzes auf sein Fahrrad aufsteigen. Vermutlich verlor er dabei das Gleichgewicht und stürzte. Der Mann wurde zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Ablauf des Geschehens machen können, sich per E-Mail unter poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0208-826-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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