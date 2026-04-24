Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260424 - 0514 Frankfurt-Stadtgebiet: Tag der Verkehrssicherheit - Kontrollen mit integrativem Ansatz

Frankfurt (ots)

(bo) In der Zeit vom gestrigen Donnerstag (23. April 2026) 07:00 Uhr bis heute Morgen (24. April 2026) 04:00 Uhr führte die Direktion Verkehrssicherheit des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Stadt Frankfurt einen umfassenden "Tag der Verkehrssicherheit" durch.

Hintergrund sind die stetig steigende Verkehrsdichte sowie die damit verbundenen zunehmenden Gefahren durch rücksichtsloses Verhalten, Abstandsverstöße sowie Ablenkung und Missachtung von Verkehrsregeln. Mit gezielten Kontrollmaßnahmen und präventiven Aktionen setzte die Polizei einen deutlichen Schwerpunkt auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit und die Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer.

Über die gesamte Dauer des Einsatztages kontrollierten die Beamten im gesamten Stadtgebiet knapp 400 Personen, fast 200 LKW und PKW, 10 Zweiräder, mehr als 60 Fahrräder und Pedelecs, sowie fast 60 Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter).

Es wurden 13 Strafanzeigen, bzw. Verkehrsstrafanzeigen gefertigt und insgesamt mehr als 750 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet. Davon waren mehr als 600 Geschwindigkeitsverstöße. Die höchste Messung waren 86 km/h bei erlaubten 50 km/h innerhalb einer geschlossenen Ortschaft. Außerdem wurden 20 Sicherheitsleistungen in Höhe von mehr als 8500 Euro angeordnet und die Beamten nahmen 4 Personen fest.

Besonders hervorzuheben war die Kontrolle und anschließende Festnahme eines Motorradfahrers, der bereits am 6. April 2026 an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt war und sich damals der Kontrolle entziehen konnte. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und besaß eine Helmkamera, mit der er vermutlich noch weitere gleichgelagerte Straftaten dokumentierte. Die Polizei beschlagnahmte das Motorrad und die Helmkamera. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Viele Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer reagierten positiv auf die Kontrollmaßnahme. Die Frankfurter Polizei wird weitere Aktionen durchführen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen.

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